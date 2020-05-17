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Futbol
DHA
Haber Giriş: 17.05.2020 - 15:31,Son Güncelleme:

Akhisarspor'da Taha Yalçıner iddialı hazırlanıyor

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Akhisarspor'da Taha Yalçıner iddialı hazırlanıyor
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Sezon başında Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor'dan TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor'a transfer olup yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle yalnız 7 maçta forma giyebilen Taha Yalçıner, koronavirüs salgınıyla verilen arayı fırsat olarak görüyor.

TFF 1. Lig'de geçmişte Play-Off tecrübeleri yaşayıp Alanya'da Süper Lig'de 3 sezon istikrarlı bir şekilde forma giyen 33 yaşındaki ön libero, bu yıl büyük umutlarla Akhisarspor'un yolunu tuttu. İlk 11'in bankoları arasındayken sezon başında 22 Eylül'de Hatayspor'la oynanan maçta bileğinden sakatlanan futbolcu 1.5 ay sonra sahalara dönebildi.

Erkan Zengin: 'İsveç'te virüsü olanlar yan yana duruyor!'Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcusu Erkan Zengin, Spor Arena Instagram yayınında açıklamalarda bulundu Zengin, "Benim söylediğim sözlerden sonra İsveç'te tepki aldım. Oradaki politikacılar beni eleştirdi. Benim söylediğim şey bu virüsün insanların kapmasını istiyorlar aslında. Onu demek istemiştim. İsveç'in sağlık sistemini eleştirdiğim söyleniyor. Türkiye'deki sağlık sistemi ile karşılaştırıyormuşum. Dünyanın en iyi sağlık sisteminden birisi Türkiye. Nasıl karşılaştır miyim? İsveç'te virüsü olanlar yan yana duruyor. Stockholm'ün yarısında var virüs." ifadelerini kullandı.
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Bilek sakatlığından sonra tekrar 11'deki yerine kavuşup 1 Aralık'ta Ümraniyespor'la deplasmanda oynanan karşılaşmada da kasık tendonu yırtılan Taha iyileşmesine rağmen bir daha forma yüzü göremedi.

Ligde oynanan 28 haftada 6'sı ilk 11'de 7 maçta süre alan Taha, 5 aydan uzun süredir yeşil sahalardan uzak kaldı. Taha, koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta durup 19 Haziran'da yeniden başlaması öngörülen sezona çok iddialı hazırlanıyor.

Akhisarsporda Taha Yalçıner iddialı hazırlanıyor

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