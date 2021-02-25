Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)
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Akhisarspor’da Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı
Spor Toto 1’inci Lig’de son 4 maçını kaybederek düşme hattında kalan Akhisarspor’da teknik direktör Mesut Dilsöz’le yollar ayrıldı.
Akhisarspor’da yönetim, kötü sonuçların faturasını eleştirilerin odağında olan Mesut Dilsöz’e kesti.
Akhisarspor ile 11 kez maça çıkan Teknik Direktör Dilsöz, 2 galibiyet alırken. 9 maçtan ise yenilgi ile ayrıldı.
Yeşil-siyahlılar bu sezon ligde 23 maçta 19 puan toplayabildi.
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