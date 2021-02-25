Akhisarspor’da Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı

Akhisarspor’da yönetim, kötü sonuçların faturasını eleştirilerin odağında olan Mesut Dilsöz’e kesti.

Akhisarspor ile 11 kez maça çıkan Teknik Direktör Dilsöz, 2 galibiyet alırken. 9 maçtan ise yenilgi ile ayrıldı.

Yeşil-siyahlılar bu sezon ligde 23 maçta 19 puan toplayabildi.

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