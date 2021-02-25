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GeriFutbol Akhisarspor’da Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı
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Futbol
Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 17:56 | Son Güncelleme:

Akhisarspor’da Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı

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Akhisarspor’da Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı
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Spor Toto 1’inci Lig’de son 4 maçını kaybederek düşme hattında kalan Akhisarspor’da teknik direktör Mesut Dilsöz’le yollar ayrıldı.

Akhisarspor’da yönetim, kötü sonuçların faturasını eleştirilerin odağında olan Mesut Dilsöz’e kesti.

Akhisarspor ile 11 kez maça çıkan Teknik Direktör Dilsöz, 2 galibiyet alırken. 9 maçtan ise yenilgi ile ayrıldı.

Yeşil-siyahlılar bu sezon ligde 23 maçta 19 puan toplayabildi.

 

Akhisarspor’da Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı

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