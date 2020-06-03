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Futbol
DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 13:27,Son Güncelleme:

Akhisarspor'da koronavirüs testleri negatif

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Akhisarspor'da koronavirüs testleri negatif
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TFF 1. Lig'de 3 aylık aranın ardından 19 Haziran'da kaldığı yerden yeniden start alacak sezonun hazırlıklarını sürdüren Akhisarspor'da, takıma yapılan ikinci koronavirüs testleri de negatif çıktı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcular ve çalışanlara uygulanan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı. 28 Nisan'dan bu yana antrenmanlarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, lig tekrar başladıktan sonra ilk maçına Altay deplasmanında çıkacak.

Akhisarsporda koronavirüs testleri negatif

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