Akhisarspor'da Kadir Keleş sola demir attı

Yeşil-siyahlı ekibe 2014-15 sezonunda Trabzonspor'dan transer olan sol bek, bir daha takımdan ayrılmadı. Kulübün Süper Lig'de yer aldığı dönemde 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan kadronun önemli parçalarından biri olan 32 yaşındaki Kadir, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Akhisarspor'da Avrupa arenasında da 5 maçta forma giydi.

Kadir Keleş, Akigo'daki uzun kariyerinde toplam 126 lig, kupa ve Avrupa maçına çıktı. Akhisarspor'da Onur, Aykut ve Lukac da 5 sezondur aralıksız olarak takımda forma giyiyor.





Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!