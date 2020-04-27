MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor'da Kadir Keleş sola demir attı
GeriFutbol Akhisarspor'da Kadir Keleş sola demir attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 11:19,Son Güncelleme:

Akhisarspor'da Kadir Keleş sola demir attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor'da Kadir Keleş sola demir attı
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen ara bittikten sonra şampiyonluk yarışına kaldığı yerden devam etmeyi hedefleyen Akhisarspor'da Kadir Keleş, 6 yıldır kulübün demirbaşı oldu.

Yeşil-siyahlı ekibe 2014-15 sezonunda Trabzonspor'dan transer olan sol bek, bir daha takımdan ayrılmadı. Kulübün Süper Lig'de yer aldığı dönemde 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan kadronun önemli parçalarından biri olan 32 yaşındaki Kadir, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Akhisarspor'da Avrupa arenasında da 5 maçta forma giydi.

Kadir Keleş, Akigo'daki uzun kariyerinde toplam 126 lig, kupa ve Avrupa maçına çıktı. Akhisarspor'da Onur, Aykut ve Lukac da 5 sezondur aralıksız olarak takımda forma giyiyor.

Akhisarsporda Kadir Keleş sola demir attı

Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle