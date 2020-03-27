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GeriFutbol Akhisarspor’da İzlandalı Bjanarson takımın vazgeçilmezi oldu!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 12:49,Son Güncelleme:/

Akhisarspor’da İzlandalı Bjanarson takımın vazgeçilmezi oldu!

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Akhisarspor’da İzlandalı Bjanarson takımın vazgeçilmezi oldu!
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Akhisarspor’un orta saha oyuncusu Elmar Bjarnason, teknik direktör Yılmaz Vural’ın göreve gelmesiyle hem takımın vazgeçilmezi oldu hem de golleri sıralamaya başladı.

Son 6 maçta ilk 11'in değişmezi olan İzlandalı attığı 3 golle de takımına büyük katkı sağladı.

Bjarnason 3-2 kazanılan Hatayspor ve Adana Demirspor ile 2-0 galip gelinen Giresunspor karşılaşmalarında ağları sarstı. Bjarnason bu periyotta 2 de asist yaptı.

Deneyimli futbolcu, Hatayspor ve yine 3-2 kazanılan Osmanlıspor karşılaşmalarında 1’er gol pası verdi.

Akhisarspor’da İzlandalı Bjanarson takımın vazgeçilmezi oldu

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