MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor'da Irfan Hadzic kahroldu
GeriFutbol Akhisarspor'da Irfan Hadzic kahroldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 16.11.2020 - 12:19 | Son Güncelleme:

Akhisarspor'da Irfan Hadzic kahroldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor'da Irfan Hadzic kahroldu
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da, kariyerinde ilk kez ülkesinin A milli takımında forma şansı bulan Bosna Hersekli golcü Irfan Hadzic, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı.

Daha önce U19 milli olduğu Bosna'da geçen sezon Ağustos 2019'da 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki Lihtenştayn ve Ermenistan maçlarının aday kadrolarına davet edilen Hadzic, hiç forma giyemeden sakatlık yaşadı.

Akhisarspor'da bu sezon 8 maçta 4 gollük performansıyla 1 yıldan uzun süre sonra milli kadroya davet edilen 27 yaşındaki Hadzic, geçen hafta 12 Kasım'da İran'la oynanan hazırlık maçına 11'de çıkıp ilk kez Bosna Hersek A Milli Takımı'nın formasını giydi.

Hadzic'in 58 dakika sahada kaldığı o maçı 2-0 kaybeden Bosna, golcü futbolcunun yedek kulübesinde beklediği UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup maçında ise Hollanda'ya 3-1 yenilerek son sırada kalıp B Ligi'ne düştü. Hadzic'li Bosna Hersek, son grup maçında çarşamba günü İtalya'yı ağırlayacak.

Akhisarsporda Irfan Hadzic kahroldu

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle