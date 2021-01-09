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GeriFutbol Akhisarspor'da iki futbolcu koronavirüse yakalandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.01.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

Akhisarspor'da iki futbolcu koronavirüse yakalandı

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Akhisarspor'da iki futbolcu koronavirüse yakalandı
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TFF 1. Lig'de 13. hafta erteleme maçında 11 Ocak Pazartesi günü Adanaspor'u konuk edecek Akhisarspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Adanaspor maçı öncesinde teknik heyet ve futbolculara yapılan testlerde 2 oyuncuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.
Sağlık durumları iyi olan futbolcuların izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Akhisarsporda iki futbolcu koronavirüse yakalandı

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