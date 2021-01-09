Akhisarspor'da iki futbolcu koronavirüse yakalandı

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Adanaspor maçı öncesinde teknik heyet ve futbolculara yapılan testlerde 2 oyuncuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Sağlık durumları iyi olan futbolcuların izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

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