Akhisarspor’da Gökhan Değirmenci kalede güven verdi!

Ligdeki 28 maçın 27’sinde ilk 11’de kaleyi koruyan 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, hiç oyundan çıkmadan 2 bin 430 dakika sahada kalarak takımın bu sezon en uzun süre forma giyen ismi oldu.

Akhisarspor, Gökhan’ın kaleyi koruduğu maçlarda kalesinde 31 gol görerek ligin en az gol yiyen 5’inci takımı olmayı başardı.

Antrenmanlara tekrar başlayacağı tarihi belirlemeyen Akhisarspor’da oyuncular verilen bireysel programlarla çalışıyor.





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