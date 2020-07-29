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DHA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 13:24,Son Güncelleme:

Akhisarspor'da Fatih Karabulut'tan veda sinyali

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Akhisarspor'da Fatih Karabulut'tan veda sinyali
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TFF 1. Lig'den Süper Lig'e bekleme yapmadan dönme hayalini Play-Off'ta yarı finalde elenerek gerçekleştiremeyen Akhisarspor'da Başkan Fatih Karabulut, görevi bırakmak istiyor.

Sezon içinde yıllardır koltukta oturan Hüseyin Eryüksel'in yerine başkanlığa gelen Karabulut'un kararını yönetime ilettiği ancak ayrılmaması yönünde yönetim ve birçok kesimden destek gördüğü öğrenildi.

Karabulut ve Akhisarspor cephesinin, Süper Lig Kulüpler Birliği'nin, "Pandemi nedeniyle bu sezonluk düşme kaldırılsın" talebine de kızgın olduğu, koronavirüs salgını sürecinden en çok etkilenen kulübün kendileri olduğunu söylediği belirtildi. Akhisarspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcuların geleceği bayramdan sonra belli olacak. 

Akhisarsporda Fatih Karabuluttan veda sinyali

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