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GeriFutbol Akhisarspor'da Erhan Çelenk de takımdan ayrıldı
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 12:24,Son Güncelleme:

Akhisarspor'da Erhan Çelenk de takımdan ayrıldı

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Akhisarspor'da Erhan Çelenk de takımdan ayrıldı
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TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off'ta Süper Lig şansını kaçıran ve dün teknik direktör Cem Kavçak'la sözleşme imzalayan Akhisarspor'da Erhan Çelenk de gitti.

Yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden transfer yasağı ile karşı karşıya kalan yeşil-siyahlılarda golcü Ergin Keleş'in ardından orta saha Erhan Çelenk'in de takımdan ayrıldığı bildirildi.

Erhan'ın Altay'la flört ettiği ve transferin an meselesi olduğu ileri sürüldü. Bu sezon Akhisarspor'da 38 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 2 bin 839 dakika süre aldı. Erhan, 9 gol atıp 7 de asist yaptı.

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