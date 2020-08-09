Akhisarspor'da Erhan Çelenk de takımdan ayrıldı
TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off'ta Süper Lig şansını kaçıran ve dün teknik direktör Cem Kavçak'la sözleşme imzalayan Akhisarspor'da Erhan Çelenk de gitti.
Yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden transfer yasağı ile karşı karşıya kalan yeşil-siyahlılarda golcü Ergin Keleş'in ardından orta saha Erhan Çelenk'in de takımdan ayrıldığı bildirildi.
Erhan'ın Altay'la flört ettiği ve transferin an meselesi olduğu ileri sürüldü. Bu sezon Akhisarspor'da 38 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 2 bin 839 dakika süre aldı. Erhan, 9 gol atıp 7 de asist yaptı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle