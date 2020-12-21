Akhisarspor'da eleştiriler Irfan Hadzic'e

Ligde iyi başlayıp ilk 8 haftada 4 gol atarak takımın en skorer ismi olan Irfan Hadzic, bu performansıyla ülkesinin milli takımına seçildi. Son 5 haftada ise suskunluğa bürünen tecrübeli futbolcu Akhisarspor’un 5 mağlubiyet aldığı periyotta yalnız 1 kez ağları sarsabildi.



Sosyal medyada birçok taraftar Hadzic'i eleştirirken, son Altay deplasmanı sonrası, "Gözünüzü seveyim Hadzic'i İzmir'de bırakın", "Hadzic'in ilk seçenek olması Gekas, Niasse, Rodallega, Cikalleshi, Seleznov'u izlemiş, yeri geldiğinde Mehmet Akyüz, Vaz Te, Bruno ve Henrique'nin gollerine sevinmiş, daha önce bu ligde Şehmus Özer ile şampiyonluğu tatmış taraftar için kabul edilemez" gibi yorumlar yaptı.

Bazı taraftarlar da sorunun yalnız Hadzic'te olmadığını, takım olarak kötü performans sergilediklerini savundu.

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