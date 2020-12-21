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Futbol
DHA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 13:31 | Son Güncelleme:

Akhisarspor'da eleştiriler Irfan Hadzic'e

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Akhisarspor'da eleştiriler Irfan Hadzic'e
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TFF 1. Lig'de 5 maçlık mağlubiyet serisiyle tehlike hattına demir atan Akhisarspor'da Bosnalı forvet Irfan Hadzic'in kötü performansı taraftara saç baş yoldurdu.

Ligde iyi başlayıp ilk 8 haftada 4 gol atarak takımın en skorer ismi olan Irfan Hadzic, bu performansıyla ülkesinin milli takımına seçildi. Son 5 haftada ise suskunluğa bürünen tecrübeli futbolcu Akhisarspor’un 5 mağlubiyet aldığı periyotta yalnız 1 kez ağları sarsabildi.

Sosyal medyada birçok taraftar Hadzic'i eleştirirken, son Altay deplasmanı sonrası, "Gözünüzü seveyim Hadzic'i İzmir'de bırakın", "Hadzic'in ilk seçenek olması Gekas, Niasse, Rodallega, Cikalleshi, Seleznov'u izlemiş, yeri geldiğinde Mehmet Akyüz, Vaz Te, Bruno ve Henrique'nin gollerine sevinmiş, daha önce bu ligde Şehmus Özer ile şampiyonluğu tatmış taraftar için kabul edilemez" gibi yorumlar yaptı.

Bazı taraftarlar da sorunun yalnız Hadzic'te olmadığını, takım olarak kötü performans sergilediklerini savundu.

Akhisarsporda eleştiriler Irfan Hadzice

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