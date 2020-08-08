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GeriFutbol Akhisarspor'da Cem Kavçak yuvaya geri döndü
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DHA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 15:27,Son Güncelleme:

Akhisarspor'da Cem Kavçak yuvaya geri döndü

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Akhisarspor'da Cem Kavçak yuvaya geri döndü
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TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktörlüğe Cem Kavçak getirildi.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek Akhisarspor'da teknik direktör arayışları sona erdi.

Mali tabloyu düzeltip transfer yasağını kaldırmayı amaçlayan yönetim, teknik patronluğa Cem Kavçak'ı getirdi. Yeşil-siyahlılar, 2018-2019 sezonunda kulüpte altyapı teknik sorumlusu olarak görev yapan 42 yaşındaki çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Ege temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bu sözleşmenin kulübümüze, teknik ekibimize ve camiamıza hayırlısı olması dileğiyle" ifadesine yer verildi.

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