Akhisarspor'da başkan Fatih Karabulut istifa etti

Kulüpte yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle daha önce olağanüstü kongre kararı alan yeşil-siyahlılarda 3-4 Ekim'de yapılması öngörülen seçim öncesi Karabut ile Kuloğlu, görevlerinden ayrıldı.

İki ismin de genel kurulda aday olmayı düşünmediği öğrenildi. Bandırma maçının ardından konuşma yapan takım kaptanlarından Kadir Keleş, yaptıkları protestonun Akhisarspor yönetimine olduğunu ifade etmiş, başkan Karabulut'un kendilerine verdiği sözleri tutmadığını savunmuştu.

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