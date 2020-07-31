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GeriFutbol Akhisarspor’da 3 ayrılık! Ergin Keleş, Muhammet Reis ve Eray Ataseven...
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 12:47,Son Güncelleme:

Akhisarspor’da 3 ayrılık! Ergin Keleş, Muhammet Reis ve Eray Ataseven...

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Akhisarspor’da 3 ayrılık! Ergin Keleş, Muhammet Reis ve Eray Ataseven...
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TFF 1. Lig’de sezon boyunca kovaladığı Süper Lig’i son hafta kaçırıp Play-Off’ta da Karagümrük’e elenmenin şokunu yaşayan Akhisarspor’da 3 futbolcunun sözleşmesi bitti.

Futbol Federasyonu’nun aldığı liglerde küme düşmenin kaldırılması kararına da tepkilerini sürdüren yeşil-siyahlılarda Ergin Keleş, Muhammet Reis ve 3 yıldır takımda forma giyen Eray Ataseven serbest kaldı.

Akigo’da kadrodaki diğer 25 futbolcunun ise sözleşmeleri sürüyor.

Halen transfer yasaklısı olan yeşil-siyahlılarda görevinden ayrılmayı düşündüğünü söyleyen Başkan Fatih Karabulut, iç ve dış transferi bayram sonrası ele alacaklarını belirtmişti.

 

Akhisarspor’da 3 ayrılık Ergin Keleş, Muhammet Reis ve Eray Ataseven...

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