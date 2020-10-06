Akhisarspor ve Karşıyaka yasakları kaldıramadı! 20 Ege kulübü arasında...

Yıllardır yasaklı olup altyapı oyuncularından kurulu kadrosu ve aldığı cezalarla 1’inci Lig’den geçen sezon amatöre kadar düşen Manisaspor, Futbol Federasyonu’nun (TFF) koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri yüzünden küme düşmeyi kaldırmasıyla 3’üncü Lig’de kalarak profesyonel kategoride tutundu.

TFF’nin yine pandemi nedeniyle bu sezonluğuna kulüplerden transfer tescili için vergi ve sigorta primi borcu yoktur kağıdı istememesinden de yararlanan Manisaspor, kulüpten alacaklı 39 eski futbolcu ve teknik adamdan muvafakatname aldı. Tarzan, geçen hafta yasağı kaldırarak 14 yeni takviyesine lisans aldı.



Transferin son gününde dün 1’inci Lig ekibi Balıkesirspor transfer yasağını kaldırarak kadrosunu takviye etti.

Süper Lig’den düştükten sonra geçen sezon FIFA kanalıyla gelen transfer yasağı yüzünden devre arasında yeni futbolcu alamayan Akhisarspor, yaz dönemini de transfersiz geçti. Kadrosundan 13 as futbolcunun ayrılmasıyla güç kaybeden Akhisar, eski yabancı futbolcuları Emnes, Grbic, Bokila ve Henrique’nin kesinleşmiş 1.7 milyon Euro (15.6 milyon TL) alacağı yüzünden takviye yapamadı. Yasağı kaldırabilmek için son hafta 970 bin Euro alacağı olan Emnes ve 46 bin Euro alacağı bulunan Bokila’yla prensipte anlaştıklarını açıklayan yeni Başkan Evren Özbey, 650 bin Euro alacağı kesinleşen Grbic ve 90 bin Euro alacaklı Henrique’yi ikna edemediklerini duyurdu.



GİRİŞİM YAPMADI



Eski futbolcularını olan borçları yüzünden 1’inci Lig’den düştüğü 2016 yazından beri 4 yıldır transfer yasaklısı olan Misli.com 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekibi Karşıyaka, yaz transfer tescil döneminde kadrosunu dışarıdan takviye etmek için girişimde bulunmadı.

Geçen sezon devre arasında transfer yasağını kaldırma girişimleri sonuç vermeyen Kaf-Kaf, 18 milyon TL tutarındaki transferin önündeki engeli kaldırmak için bu kez TFF, vergi ve SGK şartı aramamasına rağmen adım atmadı.

Altyapı patentli kadrosuyla 5’inci sezonuna giren Karşıyaka, 3’üncü Lig’de son 2 sezondur Play-Off oynayıp 2’nci Lig’in kapısından dönen takımı yine altyapıdan çıkardığı gençleriyle takviye etti.

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