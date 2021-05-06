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GeriFutbol Akhisarspor, TFF 1. Lig'e veda maçına çıkıyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Akhisarspor, TFF 1. Lig'e veda maçına çıkıyor

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Akhisarspor, TFF 1. Lig'e veda maçına çıkıyor

TFF 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Akhisarspor, sezonu yarınki Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıyla tamamlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Geçen hafta Giresunspor karşısında yaşadığı 3-0'lık mağlubiyetle lige veda eden yeşil-siyahlı ekip, son hafta öncesinde 29 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ege temsilcisi, gelecek yıldan itibaren en son 2009-2010'da yer aldığı Misli.com 2. Lig'de mücadelesini sürdürecek.

Ligde son 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Bereket Sigorta Ümraniyespor ise son haftaya 50 puanla 8. sırada girdi.

 

Akhisarspor, TFF 1. Lige veda maçına çıkıyor

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