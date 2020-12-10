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GeriFutbol Akhisarspor, teknik direktör Mesut Dilsöz ile anlaştı
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AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 19:22 | Son Güncelleme:

Akhisarspor, teknik direktör Mesut Dilsöz ile anlaştı

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Akhisarspor, teknik direktör Mesut Dilsöz ile anlaştı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Mesut Dilsöz ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeşil-siyahlı ekip, geçen ay Aydeniz Et Balıkesirspor'dan ayrılan teknik direktör Mesut Dilsöz ile 2020-2021 sezonu sonu için sözleşme imzalandı.

Kulüp başkanı Evren Özbey, imza töreninde Dilsöz'ün teknik direktörlüğünün camiaya hayırlı olmasını diledi.

Törene yöneticiler Serhat Özbey, Zekeriya Güneş ve Mutlu Özdemir de katıldı.

Takımda sezon başından bu yana görev yapan teknik direktör Cem Kavçak, dün istifa etmişti

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