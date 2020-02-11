MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor taraftarının ilginç protestosu takımına gol attırdı!
GeriFutbol Akhisarspor taraftarının ilginç protestosu takımına gol attırdı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 11.02.2020 - 10:53,Son Güncelleme:/

Akhisarspor taraftarının ilginç protestosu takımına gol attırdı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor taraftarının ilginç protestosu takımına gol attırdı!

Bir süre önce Tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın görev almaya başladığı TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor taraftarları ilginç bir protestoya yer verdi.

TFF 1. Lig'de 6 maçtır gol atamayan takımına gol atmaları için tribünlerden kaleyi gösteren ok işaretleri tutan Akhisar'lı taraftarlar bu protesto ile birlikte adeta takımlarının Menemen Belediyespor maçında 2 gol bulmasına katkı sağladı.

Akhisar Belediyespor maçın başında Onur Ayrık'ın 3. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. Daha sonra Sokol Cikalleshi ile 2-0'ı yakalayan Akhisar, rakibinin 78. dakika ve 89. dakikada bulduğu gollere karşılık veremeyince maç 2-2 sonuçlandı.

Akhisar Belediyespor, TFF 1. Lig'de 6. sırada yer alıyor. (Ajansspor)

Zidane ve Bale'in Real formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde attıkları benzer müthiş iki golü izliyoruz...

Akhisarspor taraftarının ilginç protestosu takımına gol attırdı


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle