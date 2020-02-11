Akhisarspor taraftarının ilginç protestosu takımına gol attırdı!

TFF 1. Lig'de 6 maçtır gol atamayan takımına gol atmaları için tribünlerden kaleyi gösteren ok işaretleri tutan Akhisar'lı taraftarlar bu protesto ile birlikte adeta takımlarının Menemen Belediyespor maçında 2 gol bulmasına katkı sağladı.

Akhisar Belediyespor maçın başında Onur Ayrık'ın 3. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. Daha sonra Sokol Cikalleshi ile 2-0'ı yakalayan Akhisar, rakibinin 78. dakika ve 89. dakikada bulduğu gollere karşılık veremeyince maç 2-2 sonuçlandı.

Akhisar Belediyespor, TFF 1. Lig'de 6. sırada yer alıyor. (Ajansspor)

Zidane ve Bale'in Real formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde attıkları benzer müthiş iki golü izliyoruz...





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