Akhisarspor taraftarının ilginç protestosu takımına gol attırdı!
Bir süre önce Tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın görev almaya başladığı TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor taraftarları ilginç bir protestoya yer verdi.
TFF 1. Lig'de 6 maçtır gol atamayan takımına gol atmaları için tribünlerden kaleyi gösteren ok işaretleri tutan Akhisar'lı taraftarlar bu protesto ile birlikte adeta takımlarının Menemen Belediyespor maçında 2 gol bulmasına katkı sağladı.
Akhisar Belediyespor maçın başında Onur Ayrık'ın 3. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. Daha sonra Sokol Cikalleshi ile 2-0'ı yakalayan Akhisar, rakibinin 78. dakika ve 89. dakikada bulduğu gollere karşılık veremeyince maç 2-2 sonuçlandı.
Akhisar Belediyespor, TFF 1. Lig'de 6. sırada yer alıyor. (Ajansspor)
Zidane ve Bale'in Real formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde attıkları benzer müthiş iki golü izliyoruz...
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