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Futbol
AKHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Akhisarspor taraftarını yine kahretti

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Akhisarspor taraftarını yine kahretti

Spor Toto 1’inci Lig’de üst üste 2 galibiyetle umutlanan Akhisarspor, evinde devre arasına önde girdiği maçta Ankara Keçiörengücü’ne 2-1 mağlup olarak taraftarını yine kahretti.

Bu sezon 3’te 3 yapma fırsatını üçüncü kez tepen yeşil-siyahlı ekip, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlere rağmen aylardır düşme hattından bir türlü kurtulamadı.

Kadrosunda Süper Lig ve Avrupa patentli 9 yabancı oyuncu bulunduran Akhisarspor, ligde son 7 haftaya 25 puanla 16’ncı sırada girerek iyice korkulu rüya görmeye başladı.

Akhisarspor taraftarını yine kahretti

Düşme hattının tek basamak üzerindeki Menemenspor’la arasında 3 puan fark bulunan Akhisarspor, kalan 7 maçta yıllar sonra 2’nci Lig’e düşmemek için mücadele verecek.

Akhisarspor en son 2010 yılında 2’nci Lig’de yer alıp ardından basamakları hızla çıkarak 7 sezon boyunca Süper Lig’de mücadele etmişti.

 

Akhisarspor taraftarını yine kahretti

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