MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor son kozlarını oynayacak
GeriFutbol Akhisarspor son kozlarını oynayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 11:51,Son Güncelleme:/

Akhisarspor son kozlarını oynayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor son kozlarını oynayacak

TFF 1’inci Lig’de 7 maçtır galip gelemeyince şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Akhisarspor, bu hafta lider Hatayspor deplasmanında ilk 2 sıra için son kozlarından birini oynayacak.

Ligde geçen hafta evinde 2-0 öne geçtiği Ekol Göz Menemenspor maçında 2-2’lik beraberliğe engel olamayan Akhisar, cumartesi günü zirvedeki rakibiyle çok kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Ligde 42 puanlı Hatayspor’un 13, 38 puanla ikinci sırada, direkt Süper Lig hattında bulunan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’un ise 9 puan gerisinde 6’ncı sırada yer alan Akigo, maçı kaybetmesi durumunda yarışta erken havlu atacak.

Normal sezonun bitimine 13 hafta kalan ligdeki ilk 2 yarışında erken pes etmek istemeyen Akhisar, kazanıp hem moral tazelemeyi, hem rakipleriyle arasındaki farkı eritmeyi, hem de Play-Off hattındaki yerini sağlama almayı hedefliyor. Yeşil-siyahlılarda zorlu deplasman öncesi hücumdaki gol umutlarından Burhan Eşer ve Muhammet Reis’in yanı sıra defansın değişilmez isimlerinden Alperen’in de cezalı duruma düşmesi teknik direktör Yılmaz Vural’ın elini zayıflatıyor.

Alman efsanesi Jurgen Klinsmann'ın Bayern formasıyla attığı en güzel golleri izliyoruz;

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle