Akhisarspor sezonun son 6 haftasında Süper Lig yarışında!
TFF 1. Lig’de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Akhisarspor, sezonun 6 final haftasına kıyasıya bir Süper Lig yarışında girdi.
Ligde 28 hafta sonunda 45 puanla 5’inci sırada yer alan Akhisar, 2’nci sıradaki, direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 2 puan gerisinde bulunuyor.
Akigo, 43 puanla Play-Off hattının dışındaki Altay’ın ise 2 puan üzerinde yer alıyor.
Kalan haftalarda önce Play-Off’u garantileyip ardından ilk 2 yarışını sonuna kadar kovalamayı hedefleyen yeşil-siyahlı ekip, cuma günü Altay deplasmanına aradaki farkı açmak için çıkacak.
Akhisar; Ümraniyespor, İstanbulspor (D), Balıkesirspor, Boluspor (D) ve Keçiörengücü sınavlarıyla normal sezonu tamamlayacak.
Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, koronavirüs salgını nedeniyle yeşil-siyahlı kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde dezenfekte çalışması yaptı.
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