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Futbol
DHA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 13:24,Son Güncelleme:/

Akhisarspor sezonun son 6 haftasında Süper Lig yarışında!

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Akhisarspor sezonun son 6 haftasında Süper Lig yarışında!
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TFF 1. Lig’de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Akhisarspor, sezonun 6 final haftasına kıyasıya bir Süper Lig yarışında girdi.

Ligde 28 hafta sonunda 45 puanla 5’inci sırada yer alan Akhisar, 2’nci sıradaki, direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 2 puan gerisinde bulunuyor.

Akigo, 43 puanla Play-Off hattının dışındaki Altay’ın ise 2 puan üzerinde yer alıyor.

Kalan haftalarda önce Play-Off’u garantileyip ardından ilk 2 yarışını sonuna kadar kovalamayı hedefleyen yeşil-siyahlı ekip, cuma günü Altay deplasmanına aradaki farkı açmak için çıkacak.

Akhisar; Ümraniyespor, İstanbulspor (D), Balıkesirspor, Boluspor (D) ve Keçiörengücü sınavlarıyla normal sezonu tamamlayacak.

Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, koronavirüs salgını nedeniyle yeşil-siyahlı kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde dezenfekte çalışması yaptı.

Akhisarspor sezonun son 6 haftasında Süper Lig yarışında

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