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DHA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 14:05 | Son Güncelleme:

Akhisarspor seri istiyor! "Evimize 3 puanla dönmeliyiz..."

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Akhisarspor seri istiyor! "Evimize 3 puanla dönmeliyiz..."
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TFF 1inci Ligde geçen hafta evinde Bursasporu 2-1 yenerek bu sezon 2nci galibiyetine imza atan Akhisarspor gözünü Eskişehirspor deplasmanına çevirdi.

Teknik direktör Cem Kavçak son sırada yer alan rakiplerine karşı çok dikkatli olacaklarını söyledi.

Ligde her maçın zorlu geçtiğini anlatan genç teknik adam, "Pazar günü bizim açımızdan oldukça kritik bir müsabaka oynayacağız. Bursaspor galibiyetinin anlam kazanabilmesi için mutlaka evimize 3 puanla dönmeliyiz. Takıma inancım tam, seri yakalamak istiyoruz" diye konuştu.

 

Akhisarspor seri istiyor Evimize 3 puanla dönmeliyiz...

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