Akhisarspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Akhisarspor, bu akşam Fatih Karagümrük'ü sahasında ağırlayacak. İlk maçta rakibiyle İstanbul'da 3-3 berabere kalan Akhisarspor, finale çıkacak ekibin belli olacağı müsabakada rakibine üstünlük sağlamaya çalışacak. Peki, Akhisarspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Akhisarspor ile Fatih Karagümrük arasında İstanbul'da oynanan ve 3-3 beraberlikle sonlanan maçın ardından gözler bu müsabakaya çevrildi. Her iki ekip de sahadan galip ayrılmak ve adını finale yazdırmak istiyor. İşte, Akhisarspor Fatih Karagümrük maçı hakkında son gelişmeler...
Spor Toto Akhisar Stadı'nda Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı maç saat 21.00'de başlayacak. beIN Sports MAX 2'den naklen ekranlara gelecek kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
KİM NASIL TUR ATLAR?
Galibiyet veya 2-2'ye kadar olan beraberliklerde adını finale yazdıracak Akhisarspor, 3-3'ün üzerindeki beraberliklerde veya mağlubiyet halinde ise final vizesi alamayacak.
Müsabakanın 3-3 bitmesi durumunda karşılaşma uzayacak.
FİNALDEKİ RAKİP KİM OLACAK?
Eşleşmenin galibinin finaldeki rakibi, aynı saatte başlayacak Adana Demirspor-Bursaspor maçının sonucuna göre belli olacak.
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