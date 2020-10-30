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DHA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 13:57 | Son Güncelleme:

Akhisarspor deplasmanda ilk peşinde!

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Akhisarspor deplasmanda ilk peşinde!
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TFF 1'inci Lig'de pazar günü Eskişehirspor'a konuk olacak Akhisarspor bu sezon bir ilki yaşamak istiyor

Geride kalan 6 haftada hiç deplasmanda kazanamayan ve galibiyet serisi yakalayamayan yeşil-siyahlılar gözünü Eskişehirspor maçına çevirdi.

Bu sezon dış sahada Bandırmaspor ve Samsunspor'a 1-0 yenilip, İstanbulspor'la berabere kalan Ege ekibi, mali ve idare sorunlarla başladığı ligde seri de yakalayamadı.

Akhisarspor seri istiyor Evimize 3 puanla dönmeliyiz...
Akhisarspor seri istiyor! "Evimize 3 puanla dönmeliyiz..."

İlk galibiyetini 3'üncü haftada 2-0'lık sonuçla Balıkesirspor'a karşı alan Akhisarspor, ardından oynadığı 3 maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.

Geçen hafta ise evinde Bursaspor'u 2-1'lik sonuçla geçen Akhisarspor, Eskişehir deplasmanı öncesi 3 puan için kenetlendi.

 

Akhisarspor deplasmanda ilk peşinde

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