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DHA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 14:28 | Son Güncelleme:

Akhisarspor çıkışta! Son 2 maçta fire yok...

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Akhisarspor çıkışta! Son 2 maçta fire yok...
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TFF 1’inci Lig’de bu sezon aylarca içinde bulunduğu mali ve idari krizlerden çıkamayıp transfer yasaklısı kadrosundan birçok ismi kaybeden Akhisarspor, son haftalarda çıkışa geçti.

Çalkantılı geçen ligin ilk 6 haftasında tek galibiyetle yetinen Akigo, Bursaspor’u geçen hafta 2-1 yendikten sonra son sıradaki Eskişehirspor’u da deplasmanda tek golle geçti.

Eskişehirspor: 0 - Akhisarspor: 1
Eskişehirspor: 0 - Akhisarspor: 1

Akhisarspor’da Bursaspor maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atarak galibiyeti getiren 22 yaşındaki Çekdar, dün de Eskişehirspor önünde attığı golle üst üste ikinci kez takımına 3 puan kazandırdı.

Yeşil-siyahlı ekip bu sonuçla 8 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle puanını 12’ye çıkardı.

 

Akhisarspor çıkışta Son 2 maçta fire yok...

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