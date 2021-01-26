Akhisarspor, Başakşehir'den Alya Toure'yi kiraladı!

Bu yıl başında Medipol Başakşehir'de profesyonel olan Gineli futbolcu Toure, Akhisarspor'la 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Ülkesinin 17 yaş altı milli takımında da forma giyen kanat oyuncusu, geçen yıl 19 yaş altı liginde 5 maçta 2 gol atmıştı.

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