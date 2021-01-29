Akhisarspor Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesi istatistikler
Akhisarspor Bandırmaspor maçı ile iki takım TFF 1. Lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Ligin 10. sırasında yer alan Bandırmaspor, deplasmanda 15. sıradaki Akhisarspor'a konuk olacak. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar.. İşte canlı yayın bilgileri ve detaylar
Akhisarspor Bandırmaspor arasında oynanan son mücadelede Bandırmaspor sahasında Akhisarspor'u 1-0'lık skor ile mağlup etmeyi başarmıştı. 18 karşılaşmada 23 gol bulan Bandırmaspor kalesinde ise 19 gol gördü. Akhisarspor ise 16 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 25 gördü.
Deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Bandırmaspor konuk olduğu maçlarda 12 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Bandırmaspor deplasmanda toplam 10 puan topladı.
Sahasında 8 maç oynayan Akhisarspor 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kalesinde 6 gol görüp rakip filelere de 6 gol gönderdi. Akhisarspor iç sahada toplam 9 puan topladı.
Akhisarspor, ligde oynadığı 18 karşılaşmada topladığı 16 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Tuzlaspor deplasmanından 3 puanla ayrılarak 9 hafta sonra galibiyet almayı başaran Ege temsilcisi, ligin formda ekibi Bandırmaspor karşısında da kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.
Erkan Sözeri yönetiminde TFF 1. Lig'de oynadığı son 5 maçı da kazanan Bandırmaspor ise 27 puanla 10. sırada yer alıyor. Düşme hattından uzaklaşıp orta sıralara yerleşen konuk ekip, Akhisar deplasmanından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 6 maça çıkarıp, play-off potasına bir adım daha yaklaşmak istiyor.
AKHİSARSPOR BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Akhisarspor Bandırmaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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