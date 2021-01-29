Akhisarspor Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesi istatistikler

Akhisarspor Bandırmaspor arasında oynanan son mücadelede Bandırmaspor sahasında Akhisarspor'u 1-0'lık skor ile mağlup etmeyi başarmıştı. 18 karşılaşmada 23 gol bulan Bandırmaspor kalesinde ise 19 gol gördü. Akhisarspor ise 16 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 25 gördü.

Deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Bandırmaspor konuk olduğu maçlarda 12 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Bandırmaspor deplasmanda toplam 10 puan topladı.

Sahasında 8 maç oynayan Akhisarspor 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kalesinde 6 gol görüp rakip filelere de 6 gol gönderdi. Akhisarspor iç sahada toplam 9 puan topladı.

Akhisarspor, ligde oynadığı 18 karşılaşmada topladığı 16 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Tuzlaspor deplasmanından 3 puanla ayrılarak 9 hafta sonra galibiyet almayı başaran Ege temsilcisi, ligin formda ekibi Bandırmaspor karşısında da kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Erkan Sözeri yönetiminde TFF 1. Lig'de oynadığı son 5 maçı da kazanan Bandırmaspor ise 27 puanla 10. sırada yer alıyor. Düşme hattından uzaklaşıp orta sıralara yerleşen konuk ekip, Akhisar deplasmanından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 6 maça çıkarıp, play-off potasına bir adım daha yaklaşmak istiyor.

AKHİSARSPOR BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Akhisarspor Bandırmaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.