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Futbol
DHA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 13:33 | Son Güncelleme:

Akhisarspor, Bandırma deplasmanında galibiyet arıyor!

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Akhisarspor, Bandırma deplasmanında galibiyet arıyor!
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TFF 1’inci Lig’de sezona evinde Tuzlaspor önündeki golsüz beraberlikle başlayan Akhisarspor, yarın ilk 3 puanını Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanında arayacak.

Bandırma 17 Eylül Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak maçı Hakan Ceylan yönetecek. Ligin yeni ekibi Bandırmaspor, ilk maçta Ümraniyespor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Sezon öncesi transfer yasaklısı takımdan 11 ismin ayrıldığı Akhisarspor’a maç öncesi Musa Nizam’dan ise müjdeli haber geldi. Takımdan ayrılması gündeme gelip ilk maça çıkmayan tecrübeli defans oyuncusuyla anlaşmaya varılıp lisansı yenilendi. Teknik direktör Cem Kavçak, ilk galibiyetlerini alıp moral tazelemek istediklerini söyledi.

AKHİSARSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ

Lukac - Vrsajevic, Alperen, Göksu, Kadir, Taha, Rotman, Ali Kaan, Bjarnason, Bertuğ, Hadzic

 

Akhisarspor, Bandırma deplasmanında galibiyet arıyor

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