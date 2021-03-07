MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor: 3 - Eskişehirspor: 0
GeriFutbol Akhisarspor: 3 - Eskişehirspor: 0
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 07.03.2021 - 18:32 | Son Güncelleme:

Akhisarspor: 3 - Eskişehirspor: 0

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor: 3 - Eskişehirspor: 0

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Akhisarspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.

Futbol: TFF 1. Lig - Akhisarspor: 3 - Eskişehirspor: 0
Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Emin Tuğral
Akhisarspor: Lukac, Doğukan Nelik, Semih Görer, Orhan Taşdelen, Kadir Keleş (Dk. 26 Ayuk), Yusuf Cihad Çelik, Keita (Dk. 63 Onurcan Güler), Delarge (Dk. 76 Berat Onur Pınar), Çekdar Orhan (Dk. 76 Yavuz Serkan Özbakan), Mert Özyıldırım, Nsima Peter
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Emir Yıldız, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban (Dk. 46 Bartu Göçmen), Sezgin Coşkun (Dk. 80 Buğra Çağlıyan), Onur Bayramoğlu, Kaan Gaman (Dk. 46 Furgan Polat), Selman Çiftkanatlı, Berkay Tanır, Talha Erdoğan (Dk. 76 Tolga Yakut), İbrahim Halil Öner
Goller: Dk. 8 Delarge, Dk. 62 Emir Yıldız (kendi kalesine), Dk. 73 Onurcan Güler (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Nsima Peter, Dk. 90 1 Mert Özyıldırım (Akhisarspor), Dk. 86 Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi