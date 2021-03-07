Akhisarspor: 3 - Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Akhisarspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.
Futbol: TFF 1. Lig - Akhisarspor: 3 - Eskişehirspor: 0
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Emin Tuğral
Akhisarspor: Lukac, Doğukan Nelik, Semih Görer, Orhan Taşdelen, Kadir Keleş (Dk. 26 Ayuk), Yusuf Cihad Çelik, Keita (Dk. 63 Onurcan Güler), Delarge (Dk. 76 Berat Onur Pınar), Çekdar Orhan (Dk. 76 Yavuz Serkan Özbakan), Mert Özyıldırım, Nsima Peter
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Emir Yıldız, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban (Dk. 46 Bartu Göçmen), Sezgin Coşkun (Dk. 80 Buğra Çağlıyan), Onur Bayramoğlu, Kaan Gaman (Dk. 46 Furgan Polat), Selman Çiftkanatlı, Berkay Tanır, Talha Erdoğan (Dk. 76 Tolga Yakut), İbrahim Halil Öner
Goller: Dk. 8 Delarge, Dk. 62 Emir Yıldız (kendi kalesine), Dk. 73 Onurcan Güler (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Nsima Peter, Dk. 90 1 Mert Özyıldırım (Akhisarspor), Dk. 86 Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor)