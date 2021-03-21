Akhisarspor: 1- Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 yendi.
Futbol: TFF 1. Lig - Akhisarspor: 1- Ankara Keçiörengücü: 2
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Murat Şener
Akhisarspor: Lukac, Semih Görer, Doğukan Nelik, Orhan Taşdelen, Berat Onur Pınar (Dk. 88 Furkan Korkut), Yusuf Cihat Çelik, Onurcan Güler, Delarge (Dk. 63 Ayuk Taku), Çekdar Orhan (Dk. 81 Sissoko), Mert Özyıldırım (Dk. 81 Bertuğ Bayar), Peter
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak (Dk. 81 Fatih Selimhan Solmaz), Mehmet Dingil, Mert Kula, Soner Gönül, Uğur Utlu (Dk. 74 İrfan Akgün), Issah (Dk. 46 Süleyman Olgun), Melik Derin (Dk. 46 Cem Ekinci), Ilir Mustafa (Dk. 46 Burak Aydın), Barış Alper Yılmaz, Eze
Goller: Dk. 37 Delarge, (Akhisarspor), Dk. 66 ve 78 Eze (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 31 Ilir Mustafa, (Ankara Keçiörengücü), Dk. 47 Doğukan Nelik (Akhisarspor)