Akhisarspor 0-1 Fatih Karagümrük

Akhisarspor ile Fatih Karagümrük arasında İstanbul'da oynanan ve 3-3 beraberlikle sonlanan maçın ardından gözler bu müsabakaya çevrildi. Fatih Karagümrük mücadeleyi 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

44. dakikada Sabo'nun verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Ndao'nun şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

48. dakikada ceza alanı içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Bjarnason'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

56. dakikada Fatih Karagümrük ceza sahası içinde oluşan karambolde savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı topu alan Bertuğ Bayar'ın şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.

71. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Darri'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası dışında topla buluşan Sabo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

78. dakikada ceza sahası içinde Ergin Keleş'in pasıyla topla buluşan Cocalic'in vuruşunda direkten dönen top Ergin Keleş'e geldi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak bir kez daha direğe çarpıp oyuna alanına döndü.

Karşılaşmayı 1-0 galip tamamlayan Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı.

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