MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor 0-1 Ankaraspor
GeriFutbol Akhisarspor 0-1 Ankaraspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 18:40 | Son Güncelleme:

Akhisarspor 0-1 Ankaraspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor 0-1 Ankaraspor
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ankaraspor, deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sezon 5. dış saha maçında ilk golünü atan Ankaraspor, deplasmanda ilk puanlarına ulaştı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Cihan Aydın, Hüsnü Emre Çelimli, Murat Altan

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Musa Nizam, Kadir Keleş, Ali Kaan Güneren, Rotman, Taha Yalçıner (Dk. 69 Hasan Ali Adıgüzel) (Dk. 74 Mert Efe Çölbeyi), Çekdar Orhan, Onurcan Güler (Dk. 82 Bertuğ Bayar), İrfan Hadzic

Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Levent Gülen, Thales, Mahmut Akan, Ayuk, Emre Can Atila (Dk. 64 Barış Zeren), Stanojevic (Dk. 90 Doğukan Efe), Engin Bekdemir (Dk. 85 Gökhan Akkan), Beykan Şimşek (Dk. 90 Mbilla), Umar (Dk. 64 Erdem Çetinkaya)?

Gol: Dk. 75 Beykan Şimşek (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Emre Can Atila, Dk. 53 Stanojevic, Dk. 68 Barış Zeren (Ankaraspor), Dk. 52 Çekdar Orhan, Dk. 79 Ali Kaan Güneren, Dk. 82 Rotman (Akhisarspor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle