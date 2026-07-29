Ake'den Skriniar'a övgüler: 'Üst seviye!'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, bir üst tura yükseldi.

Mücadelenin ardından Sarı-lacivertli ekipte Mert Günok ve Nathan Ake değerlendirmelerde bulundu.

MERT GÜNOK: ADIMA KONUŞTURMUYORUM

"İstediğimiz oyunu oynayamadık. İlk yarının son 20 dakikasında ve ikinci yarıda topu rakibe verdik. Çok basit kayıplar yaptık. Top bizdeyken yavaş oynadık. Düzeltmemiz gereken yerler var. Milli takımdan sonra 1 hafta ara verip kampa katıldık. Hepsinin ayrı yorgunluğu, mental zorlukları var. Önemli olan turu atlamaktı. Oyunu geliştirmemiz lazım. Bir sonraki maçta daha etkili oynamak istiyoruz.

Yaşımız biraz oldu ama gençliğimden beri yan toplara hep çıkarım. Bugün onlar da yan toplarla gelecekti, biliyorduk, çalışmamızı yaptık. Çıkabildiğim her topa çıktım. Sadece yan top için değil genel olarak ben her zaman çalışıyorum. Belki bunu dışarıya göstermiyorum, sosyal medya kullanmıyorum, adıma konuşturmuyorum. Ben ne zaman görev verilirse elimden gelen her şeyi yapacağım. Fenerbahçe'ye güç vermek için elimden geleni yapacağım."

Haberin Devamı

AKE: SKRINIAR İLE DAHA İYİ BİR İKİLİ OLACAĞIZ

"Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Ana hedef buydu. Maça fena başlamadık, hızlıca bir gol bulduk. Golden sonra geri çekildik ve rakibi üstümüze çektik. Pozisyonlar verdik. Kendi kendimize maçı zorlaştırdık. İkinci yarı daha iyiydik. Pozisyonlara girip atamadık, atsak farklı olabilirdi.

Skriniar ile aramızdaki iletişim çok iyi. Şu ana kadar iyi iş çıkardık. Zaman zaman konuştuk. Kendisini insan olarak da seviyorum. Üst seviye, zeki bir oyuncu, topla da iyi, harika futbolcu. Haftalar geçtikçe daha iyi bir ikili olacağız.

Bence Milan çok tecrübeli bir oyuncu. Saha içerisinde bazı şeyleri daha iyi yapabilirdik. Önde baskıyı iyi yapamadığımız zaman savunmacılara iş düşüyor, takımı kompakt tutmalıyız. Rakibimizin üzerine gelmesine izin vermemeliydik. Daha fazla vakit geçirdikçe bu konularda daha iyi olacağız."