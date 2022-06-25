Akdeniz’de spor şenliği! Türkiye, 321 sporcuyla madalya mücadelesi verecek

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Cezayir’in Oran kentinin ev sahipliği yapacağı 19. Akdeniz Oyunları bugün düzenlenecek olan açılış töreniyle beraber resmen başlayacak. 6 Temmuz’a kadar sürecek oyunların resmi açılış töreni Olimpik Stadyum’da gerçekleşecek. TSi 21.00’de başlayacak törende Türk Bayrağı’nı boksör Busenaz Sürmeneli ile cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıyacak. 24 branşta gerçekleştirilecek oyunlara 26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcu katılacak. Akdeniz Oyunları’nda en geniş kafilelerinden birine sahip Türkiye, 321 sporcuyla mücadele verecek. İtalya 371, Cezayir 324 ve Fransa 313 sporcuyla organizasyonda yer alacak.

En başarılı dördüncü ülke konumundayız

Akdeniz ülkelerinin katılımıyla dört yılda bir düzenlenen çok sporlu organizasyon, ilk olarak 1951 yılında Mısır’ın İskenderiye kentinde yapıldı. Oran’da 19’uncusu düzenlenecek oyunlara Türkiye, İzmir’de 1971, Mersin’de 2013 yıllarında ev sahipliği yaptı. Oyunların en başarılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, toplamda 862 madalya ile İtalya, Fransa ve İspanya’nın ardından 29 ülke arasında 4. sırada bulunuyor. 2018’de İspanya’nın Tarragona şehrinde yapılan son oyunlarda sporcularımız, 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 95 madalya kazanmıştı.