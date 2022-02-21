Akdeniz’de Karadeniz rüzgarı

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Süper Lig’in en golcü iki takımı arasındaki maçın 0-0 biteceğini tabii ki beklemiyorduk ama ilk dakikadan itibaren böylesine bir fark olacağını da öngörmemiştik doğrusu. Geçtiğimiz hafta oynanan ve sezon bitip geriye baktığımızda bu sezonun en güzel maçlarından biri olmaya aday Trabzonspor-Konyaspor karşılaşması, yeşil beyazlıların eksik maçı da düşünülünce, şampiyonluk yolunda kafasının bir köşesinde hâlâ ‘acaba’ taşıyanlara net bir cevap gibiydi.

NE REHAVETi ARKADAŞLAR?

Bordo mavililer kendi evlerinde, tıka basa dolu tribünler önünde, özellikle ilk yarıdaki oyunlarıyla, maçın bitmesine yakın biraz tedirginlik yaşasalar da, kazanmayı başardıktan sonra bardağın sürekli boş tarafından bakmayı alışkanlık haline getirenler, bu defa da “Acaba rehavete girerler mi?” demeye başladılar. Gel gör ki maç başladıktan sadece 5 dakika sonra, bu sezon Süper Lig’de yaptığı gol katkısıyla takımına en çok puan kazandıran dört oyuncudan biri olan Nwakaeme skoru açan golü attı ve “Ne rehaveti arkadaşlar?” cevabını erkenden vermiş oldu.

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DÜZENLi ARALIKLARLA GOL

Ligin bug’ını bulmuş gibi oynayan Trabzonspor takımı ilk yarıda düzenli aralıklarla goller buldu, ilk yarı bitmeden Nwakaeme’nin iki golüne, Cornelius ve Dorukhan da eklenince 39. dakikada dört golü skorboarda yazdırmışlardı. Süper Lig’i ilk kez bu maçla izlemeye başlayan birine Farioli yönetiminde kabuk değiştiren Alanyaspor’un yenilmesi ne kadar zor bir rakip olduğunu anlatsak bile ikna etmemize olanak yoktu.

GiDiŞAT ERKENDEN BELLi OLDU

Abdullah Avcı, İtalyan teknik adamın rakip kim olursa olsun taviz vermeden oynattığı geriden oyun kurarak çıkan, bol pasa ve top hakimiyetine dayanan oyun planını önde baskıyla daha ilk dakikalarda kırınca, maçın gidişatı erkenden belli oldu. İlk yarısı daha yüksek tempoda oynanan maçta, tempo ikinci yarıda doğal olarak düştü. Kaleci Uğurcan da çok pozisyon yaşamadığı kalesinde, oyun içinde kendini sıcak tuttuğunu bir penaltı kurtararak gösterdi ve skora kendi katkısını yaptı. Akdeniz’le Karadeniz’i buluşturan zevkli maçın sonunda sınıf birincisi Trabzonspor parlak karnesine bir maç daha eklemiş oldu.