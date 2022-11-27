AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Bakan Kasapoğlu, Göztepe - Altay maçında yaşanan olayları kınadı

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Spor Toto 1. Lig’deki İzmir derbisinde Göztepe ile Altay karşı karşıya gelirken 19. dakikada yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma ertelendi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tatil edilen Göztepe - Altay maçında yaşanan saha ve tribün olaylarını kınadı.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Göztepe-Altay maçında yaşanan hadiseler hepimizi çok üzdü. Yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz. Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz. Spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir."

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Bakan Kasapoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Spor Toto 1’inci Lig’deki iki İzmir takımımızın mücadelesinde yaşanan saha ve tribün olaylarını kınıyorum. Sporu kendi çirkinliklerine boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz."