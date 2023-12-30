AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin ortak değeridir"

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası ertelendi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan konuya dair bir açıklama yayımladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
Ali Yerlikaya, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir." ifadelerini kullandı.