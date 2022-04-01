AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, kritik bir maddeye dikkat çekti: Çekmece altı kontrata lisans iptali cezası

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, bu düzenlemeyle getirilen ‘federasyon yönetiminde en az 2 milli sporcu’ şartının dünyada ilk uygulama olduğunu söyledi. Teklifle menajerlik kuralları da yeniden düzenleniyor. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, yeni şartları şöyle anlattı:

GENEL KURULDA İBRA OLSA DA PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

“Yapılan bir sözleşmenin dışında ayrıca sözleşmenin tespiti halinde -çekmece altı kontratı olarak tabir ediliyor- menajerinin lisansı tamamıyla iptal oluyor, oyuncu 1 yıl müsabakalardan men oluyor, yönetici de adli para cezasına çarptırılıyor. Kulüplerde sportif direktörler ve idari menajerler

de oluşacak her türlü zarar ya da borçlanmada sorumluluk kapsamına alınacak. Örneğin bir transfer sürecinde rol almış bir yetkili, menajerlik ücreti üst sınırına uymadığı takdirde şahsi mal varlığıyla oluşan zarardan sorumlu olacaktır. Genel kurullarında ibra olsalar da görevlerini bıraksalar da peşleri kesinlikle bırakılmayacaktır.”

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Komisyonda bazı değişikliklerle kabul edilen teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi planlanıyor.