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AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, kritik bir maddeye dikkat çekti: Çekmece altı kontrata lisans iptali cezası

#Spor Yasası#Alpay Özalan#Futbol
AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, kritik bir maddeye dikkat çekti: Çekmece altı kontrata lisans iptali cezası

AK Parti ve MHP’nin ortak teklifiyle spor sektörüne yeni düzen getiren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasası Teklifi; Meclis Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’ndan geçti. AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, yeni Spor Yasası’ndaki kritik bir maddeye dikkat çekti!

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, bu düzenlemeyle getirilen ‘federasyon yönetiminde en az 2 milli sporcu’ şartının dünyada ilk uygulama olduğunu söyledi. Teklifle menajerlik kuralları da yeniden düzenleniyor. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, yeni şartları şöyle anlattı:

GENEL KURULDA İBRA OLSA DA PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

“Yapılan bir sözleşmenin dışında ayrıca sözleşmenin tespiti halinde -çekmece altı kontratı olarak tabir ediliyor- menajerinin lisansı tamamıyla iptal oluyor, oyuncu 1 yıl müsabakalardan men oluyor, yönetici de adli para cezasına çarptırılıyor. Kulüplerde sportif direktörler ve idari menajerler
de oluşacak her türlü zarar ya da borçlanmada sorumluluk kapsamına alınacak. Örneğin bir transfer sürecinde rol almış bir yetkili, menajerlik ücreti üst sınırına uymadığı takdirde şahsi mal varlığıyla oluşan zarardan sorumlu olacaktır. Genel kurullarında ibra olsalar da görevlerini bıraksalar da peşleri kesinlikle bırakılmayacaktır.”

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Komisyonda bazı değişikliklerle kabul edilen teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi planlanıyor.

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#Spor Yasası#Alpay Özalan#Futbol

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