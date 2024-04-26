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AK Parti, Bakan Bak ve TBF'den Ergin Ataman'a destek mesajları

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#Ergin Ataman#TBF#Bakan Bak
AK Parti, Bakan Bak ve TBFden Ergin Atamana destek mesajları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 16:00

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), EuroLeague play-off turu ikinci maçında dün oynanan Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı sonrası İsrail takımından bir teknik heyet personeli tarafından tehdit edilen Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ergin Ataman için destek mesajı yayımladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaşanan olayı kınadıklarını ve Ergin Ataman'ın yanında olduklarını söyledi.

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EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Panathinaikos, konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, İsrail ekibinin teknik heyeti tarafından tehdit edilmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Ataman'a destek verdi.

Bakan Bak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve ülkemizi temsil eden kıymetli bir spor insanıdır. Başarılarıyla gurur duyduğumuz ve gittiği her yerde ülkesine olan sevgisini dile getirmiş hocamızın yanındayız."

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Ergin Ataman'a destek verdi.

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Federasyondan paylaşılan mesajda, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’a gerçekleştirilen tehdidi kınıyoruz. Ülkemizi yurt dışında temsil eden hocamıza tam destek verdiğimizi belirtiyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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ÖMER ÇELİK: ERGİN HOCAMIZI DESTEKLİYORUZ

AK Partili Çelik, sosyal medya hesabından, Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasındaki Turkish Airlines EuroLeague Playoff 2'nci maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman'ın maç sonu basın toplantısında, Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden birinin kendisini 'Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' diye tehdit ettiği açıklamasına ilişkin şunları kaydetti: "A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve spor camiamızın değerli bir üyesi olan Sayın Ergin Ataman'a yönelik saldırganlığı şiddetle kınıyoruz. Ülkemizi başarıyla temsil eden Ergin Hoca'mızı her türlü saldırganlığa karşı destekliyoruz."

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#Ergin Ataman#TBF#Bakan Bak

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