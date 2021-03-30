Ajdin Hasic'ten Beşiktaş'a kötü haber! Çapraz bağda yaralanma...

Ajdin Hasic, Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ'a konuk olduğu U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında sol dizinden sakatlık yaşamıştı.

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Ajdin Hasic'in MR incelemesinde ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tespit edildi. Oyuncunun ameliyat edilmesi durumunda aylarca formasında uzak kalacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Bosna-Hersek U-21 milli takımının Karadağ ile 29 Mart 2021 tarihinde oynadığı Avrupa U-21 Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ajdin Hasic’e yapılan MR incelemesi sonucunda, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tanısı konulduğu, milli takım sağlık ekibinden tarafımıza bildirilmiştir." denildi.

Siyah beyazlı formayla bu sezon 13 maça çıkan Hasic, 2 gol katkısı yaptı.