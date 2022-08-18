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Ajax'tan Trabzonspor'a Naci Ünüvar yanıtı: 'Garanti istiyoruz'

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#Transfer#Trabzonspor#Naci Ünüvar
Ajaxtan Trabzonspora Naci Ünüvar yanıtı: Garanti istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 07:00

Ajax, Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'a cevap verdi.

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Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan’ı 9.5 milyon Euro’ya transfer eden Ajax, genç yeteneği Naci Ünüvar’ı kiralama teklifinde bulunan Trabzonspor’dan bazı taleplerde bulundu.

‘61saat.com’da yer alan habere göre Hollanda kulübü, 19 yaşındaki yıldız adayı için oynama garantisi, kiralama bedeli ve yıllık ücretinin tamamının ödenmesini istedi. Sol kanat ve forvet olarak görev yapabilen Naci’nin yılda 1 milyon Euro aldığı öğrenildi.

Trabzonspor bu talepleri karşılamayı kabul ederse, genç oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağlayacak. Ajax’ın isteklerini değerlendirmeye alan bordo mavililerin bu hafta içinde yanıt vermesi bekleniyor.

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#Transfer#Trabzonspor#Naci Ünüvar

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