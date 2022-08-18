Ajax'tan Trabzonspor'a Naci Ünüvar yanıtı: 'Garanti istiyoruz'

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Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan’ı 9.5 milyon Euro’ya transfer eden Ajax, genç yeteneği Naci Ünüvar’ı kiralama teklifinde bulunan Trabzonspor’dan bazı taleplerde bulundu.

‘61saat.com’da yer alan habere göre Hollanda kulübü, 19 yaşındaki yıldız adayı için oynama garantisi, kiralama bedeli ve yıllık ücretinin tamamının ödenmesini istedi. Sol kanat ve forvet olarak görev yapabilen Naci’nin yılda 1 milyon Euro aldığı öğrenildi.

Trabzonspor bu talepleri karşılamayı kabul ederse, genç oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağlayacak. Ajax’ın isteklerini değerlendirmeye alan bordo mavililerin bu hafta içinde yanıt vermesi bekleniyor.