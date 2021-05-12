Ajax'tan taraftara görülmemiş şampiyonluk jesti! Kupayı erittiler ve...

Spor Arena Dış Haberler - Hollanda Ligi'nde son 10 yılda 6 kez şampiyonluğa ulaşan Ajax, pandemi gölgesinde taraftarından mahrum elde ettiği bu sezonki zaferin ardından görülmemiş bir jeste imza attı.

Hollanda devi, bu sezon aldığı şampiyonluk kupasını eriterek kombine sahiplerine birer adet şampiyonluk yıldızı gönderdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 42 binden fazla şampiyonluk yıldızı üretildiği kaydedildi. Her biri 3,45 gram olan yıldızlar, 42,390 kombine sahibine hediye edildi.

Öte yandan Hollanda Futbol Federasyonu, Ajax'ın bu projesi sonrasında olağanüstü şartlar altında oynanan sezonu göz önünde bulundurarak müzeye konulabilmesi için yeni bir şampiyonluk kupası verdi.









"BİR PARÇA ZAFER, BİR PARÇA TARİH, BİR PARÇA AJAX"

Kulüp tarafından 'Bir Parça Ajax' mottosuyla hayata geçirilen proje kapsamında eritilen şampiyonluk kupasından elde edilen şampiyonluk yıldızları, bugünden itibaren tüm kombine sahiplerine gönderilecek.

Futbol kamuyounun hayranlıkla karşıladığı fikir hakkında açıklamalarda bulunan Ajax Genel Sekreteri Edwin van der Sar, "Bu sezonun büyük bir bölümünde taraftarımızdan yoksun oynadık. Buna rağmen her hafta, her maçta desteklerini hissettik. Kişisel iletişimde, sosyal medyada ve stadyum yolunda dahi destek oldular. Geçmişte bu kupayı sizler için kazandık dediğimizde onlar için harcadığımız emeklerden bahsediyorduk. Ancak kupayı gerçek manada onlarla paylaşmak nihai amacımızdı. İnişli çıkışlı sezonun ardından gelen şampiyonluğun bir parçası olarak hissetmelerini sağlıyoruz." dedi.

Proje hakkında konuşan bir diğer isim Ajax kaptanı Dustan Tadic oldu. Deneyimli oyuncu, "Boş tribünlere karşı oynamak Johan Cruijff Arena'nın dolu atmosferiyle kıyaslanamaz bile. Oynadığımız tüm maçlarda ve özellikle Amsterdam'da oynanan müsabakalarda taraftarlarımızı gerçekten çok özledik. Bu yüzden bu sezon kazandığımız şampiyonluğu onlara armağan etmek istedik. Yeniden onların önünde oynamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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