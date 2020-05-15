MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAjax'ta yılın en iyi futbolcusu Hakim Ziyech seçildi
GeriFutbol Ajax'ta yılın en iyi futbolcusu Hakim Ziyech seçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 21:01,Son Güncelleme:

Ajax'ta yılın en iyi futbolcusu Hakim Ziyech seçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ajax'ta yılın en iyi futbolcusu Hakim Ziyech seçildi
Abone Olgoogle-news

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax'ta Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech, üst üste 3. kez yılın en iyi futbolcusu seçildi.

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Ziyech'in ödülünü taraftar grubu lideri Fabian Nagtzaam'dan aldığı duyuruldu.

Hollanda ekibine 2016'da katılan Ziyech, forma giydiği 165 maçta 48 gol attı.

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, Hakim Ziyech'i gelecek sezon için 44 milyon avro bedelle transfer etmişti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle