Ajax'ta Farioli'den Beşiktaş sözleri: Saygı duyuyoruz! Harika bir iş çıkardık

Haberin Devamı

Beşiktaş'ı 4-0 ile geçen Ajax'ta teknik direktör Farioli maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'A SAYGI DUYUYORUZ"

Bizim için karmaşık bir oyun olacağını biliyorduk. Genel olarak daha iyiydik. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz. Ligde ve Avrupa'da daha ileri gideceklerdir.

"FARKLI KAZANMAMIZA ŞAŞIRDIM"

"İyi bir sonuç aldık. Maçta çok enteresan şeyler oldu. İlk 25 dakika, muhteşem bir maçtı. Çok saldırgan oynadık. Pozisyonlarımız çok iyiydi. Tüm oyuncularımız hep beraber oynadı. Bu maçta gol yemememiz de çok önemliydi. Farklı galip gelmemize şaşırdım."

"KALBİMİN BİR PARÇASI TÜRKİYE'DE"

Beşiktaş'ın 11'i için sürpriz değildi. Bazen hoca olarak bazı kararlar almak zorundayız. Kaybeden takım her zaman suçlanır. Tabii ki sonuç eleştirilecektir. Bu, oyunun bir parçası. Beşiktaş'a büyük bir saygım var. Türk futbolunu hala çok izliyorum. Büyük bir saygım var. Taktiksel olarak Türkiye'de göze batan şeyler var. Kalbimin bir parçası Türkiye'de kaldı.

Haberin Devamı

"MAÇ BOYUNCA HARİKA İŞ ÇIKARDIK"

Evet, harika bir geceydi ama normalde iyi anlarda hep sakin olurum. Doksan dakika boyunca harika bir iş çıkardık. Taraftarların böyle mutlu olması çok özeldi. Şimdi bir sonraki maça hazırlanmalıyız. Karşımızda güçlü bir takım olduğunu ve zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu süreçte yeni bir adım attık. En zoru RKC Waalwijk maçında da bunu göstermek olacak. Geçen sezon Avrupa maçından sonra hep puan kaybettik. Şimdi de bu kadar kısa sürede tekrar oynamak için mücadele ediyoruz ama Pazar günü bunu tekrarlamak için elimizden geldiğince iyi toparlanmalıyız.