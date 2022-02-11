Ajax'ta bir skandal daha! Ülkeyi sarsan tecavüz iddiası...

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Ajax Kulübü, sportif direktör Marc Overmars’ın kulüp çalışanlarına uygunsuz mesajlar gönderdiğinin ortaya çıkmasının ardından yeni bir skandalla çalkalanıyor. Gazeteci Dennis Schouten, kulübün akademi takımında forma giyen 20 yaşındaki Donny Warmerdam’ı, genç bir kıza tecavüzle suçladı.

Schouten, “18 yaşındaki kız, bana 6 ay önce bir partide Warmerdam’ın tecavüzüne uğradığını söyledi. Fotoğraflara baktığımda Warmerdam’ın kızın pantolonunu paramparça ettiğini gördüm. Kız, cinsel ilişkiye zorlandığını açıkladı Durumu polise bildirdi” dedi.

20 yaşındaki Warmerdam, Ajax akademisinden yetişti. Defansif orta saha oyuncusu henüz A takım formasını giymedi ancak B takımla 40 maç çıktı.