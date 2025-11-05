Ajax'la Amsterdam'da oynamak için en doğru zaman!

Haberin Devamı

Hollanda takımları ve özellikle de Ajax her zaman bize ters gelen bir rakip. Ancak bu kez durum çok farklı. Kendi liginde zirvenin 8 puan gerisine düşen ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çok kötü bir durumda olan bir Ajax ile karşılaşacağız. Kısacası, kırmızı beyazlılarla Amsterdam’da olmak için bundan daha doğru bir zaman olamaz. Ajax’ın oyun tarzı ve futbolcularının özellikleri tam Galatasaray’ın istediği gibi...

ZAYIF YÖNLERi:

Ön alan presine dayanamıyor

Geride oyun kuruyorlar. Ön alan baskısı yapan takımlar karşısında çok fazla hata yapıyorlar, ki Galatasaray bu alanda en başarılı takımlardan biri. Ajax, Şampiyonlar Ligi’nde kalesinde gol beklentisi en yüksek 3 takımdan biri. Oynadıkları 3 karşılaşmada toplam 11 gol (ortalama 3.66) yediler ve sadece 1 gol attılar; onu da 5-1 mağlup oldukları Chelsea deplasmanında Wout Weghorst’la penaltıdan attılar.

Haberin Devamı

Arkaya çok fazla adam kaçırıyor

Teknik direktör John Heitinga, savunma çizgisini çok önde tutuyor. Bu cesaretli ve riskli oyun bireysel hataları da beraberinde getiriyor. Çizgi arkasına çok fazla adam kaçırıyorlar. Ajax’ın bu zaafı, kadrosunda Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz gibi iki süratli sprinter ve rakip savunmaların arkasına çok iyi pas atabilen Gabriel Sara bulunan Galatasaray açısından çok büyük avantaj.

Duran toplara önlem alamıyor

Duran toplardan çok fazla gol yiyorlar. Galatasaray, bu yönden de Avrupa’nın en başarılı takımlarından biri. Özellikle Gabriel Sara’nın kullanacağı duran toplar Ajax için en büyük tehditlerden olabilir. Teknik direktör Heitinga, Barcelona, Manchester City ve PSG tarzında bir oyun oynatmayı hayal ediyor ancak Ajax’ın kadrosu böyle bir oyunu oynayacak yetenek ve kalitede değil.

GÜÇLÜ YÖNLERi:

Godts’a özel önlem almak şart

AJAX formasıyla bu sezon 12 resmi maç oynayan Belçikalı sol kanat oyuncusu Mika Marcel Godts, tamamı Hollanda Ligi’nde olmak üzere 4 gol, 4 asist üretti. Lionel Messi’nin ‘heyecan verici genç yetenekler’ arasında gösterdiği 20 yaşındaki futbolcu, takımın en kreatif isimlerinden ve mutlaka önlem alınması gerekiyor.

Haberin Devamı

Çok koşan ve mücadeleci bir ekip

23 yaş ortalamasıyla tüm Avrupa liglerinin en genç takımlarından biri olan Ajax, deneyim eksikliğini çok koşup mücadele ederek kapatmaya çalışıyor. Özellikle orta alan ve kanat oyuncuları 90 dakika boyunca son derece dinamik bir oyun sergiliyor. Galatasaraylı futbolcuları fiziksel efor bakımından zorlu bir müsabaka bekliyor.

Wout Weghorst hâlâ çok etkili





2022-23 sezonunda sadece 6 ay Beşiktaş forması giymesine rağmen unutulmaz izler bırakan 33 yaşındaki Wout Weghorst, hâlâ açık oyunda Avrupa’nın en iyi forvetlerinden biri. Bu sezon Ajax’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tek golünü atan Hollandalı futbolcu, rakip savunmaları yıpratarak bulduğu pozisyonlarla Ajax’ın en büyük silahı.

Haberin Devamı

SON LiG MAÇINDA BERABERE KALDI

Teknik direktör Heitinga yönetimindeki Ajax, Hollanda Ligi’nde geçen cumartesi günü Heerenveen ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Ligde geride kalan 11 maçta 5’er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Ajax, 20 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin zirvesinde Feyenoord ve PSV 28’er puana sahip