Ajax'ın başarısının ardındaki gizli kahraman

Spor Arena Dış Haber | Avrupa'nın en büyük futbolcu fabrikalarından Ajax, son yıllarda sürekli olarak dev takımlara futbolcular gönderirken hem saha içinde hem de saha dışında kazanmaya devam ediyor. Genç yaştaki futbolcuları yetiştirip yüksek ücretlerle satması ile birçok takımın örnek olarak aldığı Hollanda ekibi, bu yılı da karda kapattı.

Hollanda'nın ekol takımlarından Ajax, koronavirüs nedeniyle Avrupa'da birçok futbol takımının zarar ettiği 2020 yılını 38.5 milyon euro kar ile kapattıklarını açıklamıştı. Ajax'ın finans müdürü Susan Lenderink ise bu başarıda en büyük pay sahibi kişilerden birisi...

''BAŞARIYA GİDEN İKİ SONUÇ...''

Susan Lenderink, Hollanda basınına verdiği röportajda başarı sırrını açıklarken ''İki ana sonuç var: İşletme başarısı ve transfer başarısı. Bu ikisinde başarılı olursanız artıya geçersiniz. Avrupa'da önümüzdeki 6 ay içinde kulüpler daha büyük zararlara uğrayacak. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Ajax, sezon başında burada olduğu için 40 milyon euro kazandı. Şimdi ise Avrupa Ligi'ndeyiz. Bu iki lig arasındaki gelir farkı çok büyük.'' sözlerini kullandı.

''SÜREKLİ YATIRIM YAPMALISINIZ''

Susan Lenderink, ''Bu kriz zamanlarında elinizden geleni yapmanı gerek. Fırsatları kullanmanız gerek. Ziyech, Van de Beek, Dest gibi futbolcuların satışından zaten para kazanmıştık. Her küçük detayı düşünmeniz gerek. Sürekli geleceğe dönük yatırım yapmalısınız. Bizim her hareketimiz ileriye dönük oluyor. Bunu yaparken aynı zamanda Avrupa futbolunda da başarılı olmalısınız. Zaten bu yüzden Haller'i yüksek bonservis ücretiyle transfer ettik. Stadyumlar tekrar açıldığında taraftarların izlemek isteyeceği bir takım yaratmanız lazım.'' diye konuştu.

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