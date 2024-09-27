Ajax'ın 4-0'lık galibiyeti Hollandalılar için de büyük sürpriz oldu

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Kendi liginde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 7 puan toplayabilen Ajax’ın, Avrupa Ligi’nde konuk ettiği Beşiktaş’ı 4-0 mağlup etmesi Hollanda basınında ‘gecenin en büyük sürprizi’ olarak değerlendirilirken, teknik direktör Francesco Farioli ve öğrencilerine övgüler yağdırıldı. Hollanda gazetelerinin maçla ilgili yorumları şöyle:

SEYİRCİSİNİ ŞIMARTTI

· AD: Avrupa Ligi’ne mükemmel başlangıç. Ajax zaman zaman seyirciyi futbol kombinasyonuyla şımarttı, bunlar arasında en öne çıkanı üçüncü goldü.

· De Volkskrant: Futbol yüreği ateşle dolu olan Ajax, geleceğe dair güneşli bir manzara sunan bir akşamda, Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Beşiktaş’ı mağlup etti.

· De Telegraaf : Ajax, Avrupa Ligi’nde yükselişe geçti.

Maçta birbirlerine girdiler

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Ajax’ın Beşiktaş’ı 4-0 yendiği maçta Hollanda ekibinin kaptanı Jordan Henderson, takım arkadaşı Bertrand Traore ile sert bir tartışma yaşaması, Avrupa Ligi’nde haftanın en çok konuşulan olayları arasına girdi. İngiliz futbolcu, 3-0 önde oldukları sırada basit bir top kaybı yapan Traore’yi azarlamaya kalkışınca aynı şekilde karşılık gördü ve ortaya nahoş görüntüler çıktı. Henderson, olayla ilgili, “Bazen birbirinizle böyle sert konuşursunuz ama bu iyidir, herkesi tetikte tutar” dedi.