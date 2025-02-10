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Ajax'a Weghorst'tan kötü haber!

Güncelleme Tarihi:

#Ajax#Wout Weghorst#Hollanda Eredivisie
Ajaxa Weghorsttan kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 14:54

Ajax, tecrübeli golcüsü Wout Weghorst’un sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiğini ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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Hollanda ekiplerinden Ajax, Fortuna Sittard maçında sakatlanan Wout Weghorst’un sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlılar, Weghorst’un yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

WEGHORST'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Weghorst, bu sezon 17’si Hollanda Ligi, 5’i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 22 maçta 8 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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#Ajax#Wout Weghorst#Hollanda Eredivisie

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