Ajax'a geri dönecek mi? Dusan Tadic açıkladı...

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Fenerbahçe'de 2. sezonunu geçiren ve sergilediği performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan Sırp futbolcu Dusan tadic, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Eski kulübü Ajax'a parantez açan 35 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

İşte Dusan Tadic'in açıklamaları:

'AJAX'A DÖNECEK MİSİN?'

"Bilmiyorum. Ajax benim aşkım, bunu herkes biliyor. Ancak geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Açlık bir futbolcu için belirleyicidir ve ben hala o duyguyu yaşıyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve formda olduğum sürece kupalar için savaşmak istiyorum." yanıtını verdi.

'AJAX'IN MAÇLARINI İZLİYORUM'

Ajax'taki eski takım arkadaşları Remko Pasveer, Davy Klaassen ve Steven Berghuis ile hala iletişim halinde olduğunu söyleyen hücum oyuncusu, "Avrupa Ligi'nde de oynadığımız için genellikle Perşembe ve Pazar günleri aynı maç programımız var. Ama mümkün olduğunca Ajax'ın maçlarını izlemeye çalışıyorum. Bu da beni yeniden mutlu ediyor." sözlerini sarf etti.

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'FARIOLI İLE AJAX İVME KAZANDI'

Son olarak Ajax'ın mevcut durumu hakkında konuşan Tadic, "Size geçen yıl da söyledim: bir teknik direktör ve bir sportif direktör. Bu iki pozisyon bir kulüp için çok önemlidir, kesinlikle Ajax için de. Ajax'ın bu açıdan işleri çok iyi organize ettiğini düşünüyorum. Alex Kroes ve Francesco Farioli hakkında iyi hikayeler duyuyorum. Koç takıma yeniden güven ve mentalite kazandırdı. Ajax yeniden ileriye doğru büyük adımlar atıyor. Olması gereken de bu, çok güzel." ifadelerini kullandı.